Названы районы Москвы с самым дешевым небольшим жильем

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: самая дешевая студия в Москве стоит 3,8 миллиона

Специалисты изучили предложения малогабаритной недвижимости на первичном рынке в пределах старой Москвы и назвали районы с самыми дешевыми объектами. С результатами исследования департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, на первичном рынке столицы в реализации находится 4,1 тысячи лотов площадью до 25 квадратных метров. Это 10,1 процента от всех предложений. При этом по сравнению с 2022 годом количество малогабаритных лотов в продаже снизилось на 5,4 процента.

Больше всего квартир небольшой площади можно найти в районе Солнцево (9,8 процента от общего числа). Далее следуют Очаково-Матвеевское и Западное Дегунино — 8,3 и 8,1 процента соответственно. В районах Царицыно, Коньково, Тимирязевский, Нагатино-Садовники, Метрогородок, Чертаново Центральное и Люблино на долю малогабаритных лотов приходится от 3,3 до 7,6 процента.

Средневзвешенная стоимость квадратного метра в квартирах площадью до 25 квадратных метров составляет 400,3 тысячи рублей, а средняя цена лота — 8,7 миллиона рублей.

Аналитики пришли к выводу, что самый бюджетный вариант квартиры стоимостью 3,84 миллиона рублей можно приобрести в районе Очаково-Матвеевское. Это студия площадью 12,3 квадратных метра с отделкой и сроком сдачи во втором квартале 2024 года.

В Косино-Ухтомском районе можно приобрести студию в готовом доме за 4,26 миллиона рублей. Она представляет собой 19,6 квадрата без отделки. В районах Старое Крюково студия 14,2 квадрата с отделкой стоит 4,33 миллиона рублей.

Вслед за тройкой лидеров идут Кузьминки (студия 15,6 квадрата за 4,64 миллиона), Печатники (19,2 квадрата за 5,53 миллиона), Южное Бутово (20 квадратов за 5,65 миллиона). В десятку также вошли Тимирязевский район (20,1 квадрата за 5,68 миллиона), Метрогородок (16,3 квадрата за 6,18 миллиона), Люблино (19,7 квадрата за 6,28 миллиона) и Молжаниновский район (20,5 квадрата за 6,34 миллиона).

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» сообщили «Ленте.ру», что спрос на апартаменты в российских новостройках за год вырос на 35 процентов.

