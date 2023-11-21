Спрос на апартаменты в российских новостройках вырос на 35 процентов за год

Спрос на апартаменты в российских новостройках вырос на 35 процентов за год. О том, что россияне бросились скупать один тип квартир, «Ленте.ру» сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

По информации экспертов, интерес к апартаментам на вторичном рынке за аналогичный период увеличился на 28 процентов. Сильнее всего среди исследуемых городов России спрос на такую недвижимость на первичном рынке вырос в Красноярске и Воронеже — на 182 и 163 процента за год соответственно. В Санкт-Петербурге интерес к апартаментам в новостройках за год остался неизменным, а в Москве этот показатель увеличился на 54 процента.

Что касается лидеров среди крупных городов страны по росту спроса на апартаменты на вторичном рынке, то список возглавил Омск — там интерес к таким объектам по сравнению с прошлым годом удвоился. В Москве размер параметра вырос на 63 процента, а в Санкт-Петербурге — на 18 процентов.

Стоимость апартаментов в российских новостройках относительно 2022-го выросла в среднем на четыре процента за объект и снизилась на один процент в пересчете за квадратный метр. Дороже всего апартаменты стоят в Москве (12,2 миллиона рублей), Воронеже (12,1 миллиона рублей) и Челябинске (10,5 миллиона рублей). Напротив, самые дешевые можно приобрести в Красноярске и Новосибирске — за 3,5 и 4,4 миллиона рублей соответственно.

Днем ранее стало известно, что квартиры в Москве обмельчали.

