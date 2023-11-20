Квартиры в Москве обмельчали

«Яндекс Недвижимость»: площадь студий в Москве сократилась на 33 процента

Москва возглавила рейтинг городов, в которых за последние пять лет сильнее всего уменьшилась средняя площадь новых студий. По сравнению с 2018 годом она снизилась на 33 процента, до 23,6 квадратного метра, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Яндекс Недвижимости».

Также в первой тройке оказался Владивосток, где средняя площадь студии сократилась до 26,8 квадратного метра, и Сочи с показателем в 23,4 «квадрата».

В то же время средняя площадь новых «однушек» наиболее заметно уменьшилась в Волгограде, до 35,1 квадратного метра. Вторую строчку по этому показателю заняла Москва (36,6 квадратного метра), а третью — Оренбург.

Кроме того, Москва оказалась на первом месте по сокращению средней площади «двушек». С 2018 года этот показатель стал меньше почти на четверть (24 процента), и теперь площадь среднестатистической двухкомнатной квартиры в столичной новостройке — 48,3 квадратного метра.

Ранее эксперты компании «Авито Недвижимость» рассказали о росте цен на маленькие квартиры в столице. К августу 2023-го цены на «однушки» в Москве выросли в среднем на 23 процента (к аналогичному периоду прошлого года), составив 14,5 миллиона рублей. Сильнее однокомнатные квартиры в новостройках подорожали лишь в Челябинске и Кирове: на 44 и 31 процент соответственно.

