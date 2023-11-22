Россиянам пообещали прямые рейсы в две популярные страны Азии

Глава Минтранса Савельев: РФ может запустить рейсы в Индонезию и на Филиппины

Россиянам пообещали запустить прямые авиарейсы в Индонезию и на Филиппины. О возможной организации полетов в две популярные курортные страны Азии заявил министр транспорта России Виталий Савельев, его комментарий приводит ТАСС.

«Российскими авиакомпаниями ведется проработка возможности открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновления прямых рейсов в Индонезию», — отметил глава Минтранса.

Ранее в ноябре сообщалось, что Пакистан и Россия могут запустить прямое авиасообщение между странами, Москва и Исламабад ведут работу в этом направлении. Об этом рассказал новый посол азиатской страны в РФ Мухаммад Халид Джамали.