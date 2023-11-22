Каждый десятый россиянин назвал Незнайку любимым сказочным героем

Россияне перечислили самых популярных детских классиков. Об этом сообщается в поступившем в редакцию «Ленты.ру» исследовании, которое провели издательство «Махаон» (входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ») и Аналитический центр НАФИ в преддверии юбилея Николая Носкова.

В топ-5 самых известных авторов классической детской литературы вошли Николай Носов, Агния Барто, Александр Пушкин, Самуил Маршак и Корней Чуковский. При этом серию книг о Незнайке Носова в детстве слушали или читали 91 процент опрошенных.

Каждый десятый россиянин (11 процентов опрошенных) назвал Незнайку любимым сказочным персонажем. 17 процентов опрошенных проголосовали за Буратино, а за Золушку и Бабу-Ягу голоса отдали по 9 процентов россиян. 6 процентов проголосовало за Колобка, за Ивана-дурака, Карлсона и Винни-Пуха голоса отдали по 5 процентов россиян.

Большая часть опрошенных (71 процент) выразила уверенность, что классические произведения детской литературы всегда сохраняют свою актуальность. 16 процентов россиян отметили, что на сегодняшний день детская классическая литература не востребована.

20 процентов участников опроса отметили, что произведения детских авторов отличаются наличием смысла, а еще 19 — добротой и душевностью. 9 процентов подчеркнули в произведениях для детей красоту слова, а 7 — простоту и доступность восприятия. Треть жителей России не смогла вспомнить ни одного детского классика (половина затруднившихся ответить — молодежь).

Ранее автор «Саги о ведьмаке» польский писатель Анджей Сапковский назвал дату выхода новой книги по вселенной персонажа.