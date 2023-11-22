Россияне снова устремились в одну страну

Спрос на жилье в ОАЭ вырос впервые за полгода

Российский спрос на недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) вырос впервые за полгода. О том, что граждане снова устремились в одну страну, «Ленте.ру» рассказали эксперты агентства Ageeva Real Estate.

В октябре спрос на покупку недвижимости в ОАЭ почти на шесть процентов превысил результат сентября. В рамках помесячной динамики рост наблюдается впервые с апреля 2023 года. Специалисты также отмечают, что на рынке стало меньше покупателей, которые хотят быстрее вложиться в любой объект ради сохранения капитала за границей.

При этом уровень интереса к местному жилью со стороны россиян продолжает значительно проигрывать показателям прошлого года. Так, итог сентября 2023-го оказался на 69,14 процента ниже результата аналогичного периода в 2022 году. В целом спрос, наблюдавшийся в период с января по октябрь текущего года, слабее прошлогоднего на 18 процентов.

Рост в октябре эксперты связывают с изменением курса доллара. «Все, кто смотрел на выгодную дубайскую недвижимость и выжидал, решились на покупку, пока доллар хоть немного подешевел», — пояснила основатель агентства Татьяна Агеева.

Ранее стало известно, что россияне резко заинтересовались покупкой жилья в Венгрии и на Кипре.