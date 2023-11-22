Россиянин публично призывал к свержению власти и получил 400 тысяч рублей штрафа

Суд дал 400 тыс. руб. штрафа ульяновцу, призвавшему в соцсетях свергнуть власть

Центральный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Ульяновска, обвиняемого в публичных призывах к свержению власти. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ по Ульяновской области.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ. Ему назначили штраф в размере 370 тысяч рублей.

По данным агентства, обвиняемый призывал к свержению действующей власти на собственном канале на YouTube и на страницах сообществ в социальной сети «ВКонтакте». Его противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ.

Ранее ФСБ возбудила два уголовных дела в отношении 60-летней жительницы Курганской области за призывы к перевороту.