ФСБ возбудила два дела на 60-летнюю россиянку за призывы к свержению власти

ФСБ завела 2 дела на 60-летнюю жительницу Шадринска за призывы к перевороту

Сотрудники правоохранительных органов возбудили два уголовных дела в отношении 60-летней женщины, подозреваемой в публичных призывах к свержению власти в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.

По данным ведомства, жительница Шадринска Курганской области является сторонницей движения за возрождение СССР. На своих страницах в соцсетях она размещала материалы о непризнании России как государства, а также призывы к насильственному свержению государственной власти и уничтожению лиц по национальному признаку. Кроме того, женщина, находясь на территории РФ, пыталась пользоваться документами советского образца.

В отношении пенсионерки возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета») УК РФ. Проводится проверка.