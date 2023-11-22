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11:18, 22 ноября 2023Россия

Российский мэр обматерил подчиненных за нерасторопность после урагана

Мэр Новокузнецка Кузнецов обматерил подчиненных за нерасторопность после урагана

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов обматерил подчиненных за нерасторопность после прошедшего урагана. Его высказывания во время совещания попали на видео, соответствующие кадры опубликовал «Подъем».

На представленном видеоролике глава российского города выступает перед сотрудниками. Кузнецов не доволен тем, как его подчиненные отработали после разыгравшейся непогоды. Мэр Новокузнецка предупреждает, что теперь за действиями администрации будет следить прокуратура.

В мэрии позже рассказали, что жесткая реакция Кузнецова на медлительность сотрудников дала свои плоды. Его пресс-секретарь Евгения Пятакова пояснила «Подъему», что нецензурную речь в сеть выложил местный блогер, удалять ролик его не просили.

«На самом деле отзывы жителей были: "и правильно", "надо было и не так". Ситуация просто такая. Сергей Николаевич не просил это удалять, потому что сейчас это не самые главные наши проблемы, так скажем», — заявила она.

Ураган обрушился на Новокузнецк 19 ноября, тогда не удалось спасти двух человек.

Ранее сообщалось, что мэр Липецка Евгения Уваркина обрушилась с критикой и матом на представителей коммунальных служб из-за проблем с уборкой территории от снега.

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      Анна Щербакова
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