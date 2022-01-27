Российский мэр обрушилась на коммунальщиков со словами «дерьмо я буду зачищать»

Мэр Липецка Евгения Уваркина обрушилась с критикой и матом на представителей коммунальных служб из-за проблем с уборкой территории от снега. Запись разговора опубликовал Telegram-канал Mash.

«Вы мне поднимете норматив. Норматив, ***** (блин)! Вы занимаетесь ********* (распутством) галимым, вы перекупаете друг у друга с понижающим тарифом. Поэтому не подходите ко мне, и даже не стоните по поводу того, что у вас плохо. До тех пор, пока будет продолжаться это ******** (распутство), я не буду ни с кем из вас в отдельности разговаривать», — заявила глава администрации города на совещании с представителями управляющих компаний, ответственных за чистоту липецких дворов.

Она потребовала от них прекратить такую работу, заняться делом, а также пригрозила, что будет «зачищать дерьмо» и «переломает ноги» тем, кто не справляется с поставленной задачей.

Сама Евгения Уваркина, комментируя эту запись, объяснила, что по факту выездного контроля было проведено совещание, где до управляющей компании (УК) «жестко довели задачу по уборке территорий».

«На записи его фрагменты. Фразы вырваны из контекста. Однако после совещания УК взялись за работу. Сработал отчасти и совещания формат. Нам очень важно, чтобы жителям было комфортно... К сожалению, иногда без крепкого слова не удается уговорить кого-либо исполнять свои обязанности», — сообщила мэр в беседе с Gorod48.

В апреле 2020 года в сети появилась запись, на которой забывший выключить прямую трансляцию мэр Геленджика Алексей Богадистов материт свою помощницу.