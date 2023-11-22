Командир российского корабля погиб в результате атаки безэкипажного катера ВСУ

Старший мичман ВМФ России Никитин погиб при атаке безэкипажного катера ВСУ

В результате атаки безэкипажного катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) 10 ноября погиб старший мичман Военно-морского флота (ВМФ) России Денис Никитин. Об этом сообщается на официальном сайте Черноморского окружного казачьего общества.

ВСУ атаковали базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму. При атаке были задействованы четыре катера-дрона, их целью были российские десантные катеры проекта 11770 «Серна». Именно одним из таких катеров командовал Никитин. Он погиб, пытаясь спасти корабль от попадания украинского дрона.

Никитин посмертно награжден орденом Мужества. У мужчины остались жена и две дочери 17 и 16 лет. Моряк также был казаком хуторского общества «Невский». Его похороны прошли 20 ноября в Новороссийске.

14 ноября в Севастополе похоронили погибшего начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова, под руководством которого подразделение участвовало в боях за Мариуполь и завод «Азовсталь».