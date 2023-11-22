Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:38, 22 ноября 2023Россия

Командир российского корабля погиб в результате атаки безэкипажного катера ВСУ

Старший мичман ВМФ России Никитин погиб при атаке безэкипажного катера ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В результате атаки безэкипажного катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) 10 ноября погиб старший мичман Военно-морского флота (ВМФ) России Денис Никитин. Об этом сообщается на официальном сайте Черноморского окружного казачьего общества.

ВСУ атаковали базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму. При атаке были задействованы четыре катера-дрона, их целью были российские десантные катеры проекта 11770 «Серна». Именно одним из таких катеров командовал Никитин. Он погиб, пытаясь спасти корабль от попадания украинского дрона.

Никитин посмертно награжден орденом Мужества. У мужчины остались жена и две дочери 17 и 16 лет. Моряк также был казаком хуторского общества «Невский». Его похороны прошли 20 ноября в Новороссийске.

14 ноября в Севастополе похоронили погибшего начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова, под руководством которого подразделение участвовало в боях за Мариуполь и завод «Азовсталь».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в Ульяновской области. Пострадали десятки человек

      Молдавия не станет выдавать Украине беженцев призывного возраста

      Сотрудники завода Tesla в США пожаловались на нашествие клопов

      Агентство разорвало контракт со звездой после ее пропалестинских высказываний

      Россиянин прокатился по городу на «бэтмобиле» и получил штраф

      ХАМАС и Израиль обменяют заложников на заключенных еще раз

      Депутат из партии Зеленского заявлял о необходимости сдать Крым и Донбасс

      Российская синхронистка оценила готовность ехать на ОИ под нейтральным флагом

      Основателя проблемного китайского застройщика лишили особняков

      США и Израиль ограничат полеты беспилотников над Газой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости