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14:47, 22 ноября 2023Ценности

Российский тренер раскрыл эффективный способ похудеть к Новому году

Фото: Unsplash

Российский мастер-тренер бренда XFIT Илья Франк раскрыл эффективный способ похудеть к Новому году. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 22 ноября.

Специалист рассказал, что избавиться от лишних килограммов к праздничным дням поможет постепенное снижение калорийности в ежедневном рационе. При этом он отметил, что резкие изменения в питании могут привести к истощению и ухудшению самочувствия в целом.

В связи с этим Франк заявил, что сокращение калорийности должно составлять не более 500 килокалорий от суточной нормы. «Нам необходимо сбрасывать вес правильно сохраняя мышечный обьем, добавляя чуть больше белка, примерно 2-2,7 грамма на килограмм веса», — пояснил спортсмен.

В заключение собеседник издания добавил, что подобная диета должна сопровождаться физической активностью, например, бегом, ходьбой, занятиями на велотренажере, плаванием.

В октябре мастер-тренер Дмитрий Трощенков раскрыл правду о влиянии алкоголя на похудение. По словам эксперта, спиртные напитки способствуют набору веса, поскольку содержат много калорий. Кроме того, он отметил, что чаще всего люди потребляют их в вечернее время, не зная о том, что алкоголь повышает грелин — гормон, отвечающий за чувство голода.

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      Мария Винар
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