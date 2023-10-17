Россиянам раскрыли правду о влиянии алкоголя на похудение

Мастер-тренер бренда фитнес-клубов XFIT Дмитрий Трощенков раскрыл правду о влиянии алкоголя на похудение. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 17 октября.

По словам эксперта, спиртные напитки способствуют набору веса, поскольку содержат много калорий. Кроме того, он отметил, что чаще всего люди потребляют их в вечернее время, не зная о том, что алкоголь повышает грелин — гормон, отвечающий за чувство голода. «Именно поэтому вместе с алкоголем прекрасно "заходят" всевозможные закуски. Таким образом люди не замечают, как переедают на ночь», — объяснил Трощенков.

Кроме того, постоянное потребление алкогольных напитков становится причиной гормональных нарушений и неправильной работы щитовидной железы. «Если алкоголь потреблять в больших количествах, то замедляется работа гормонов, которые регулируют выведение жидкости в организме, а это, в свою очередь, приводит к отекам и набору веса», — заключил собеседник издания.

В августе эксперт водных программ Оксана Постнова рассказала россиянам о пользе для похудения тренировок в бассейне. Плавание отлично подойдет людям, у которых есть заболевания опорно-двигательного аппарата и лишний вес. По словам тренера, во время занятий суставы и позвоночник не подвергаются сильным нагрузкам.