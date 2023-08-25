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12:51, 25 августа 2023Ценности

Тренер рассказала россиянам о пользе плавания для похудения

Тренер Постнова рассказала россиянам, что плавание прорабатывает все группы мышц

Фото: Unsplash

Тренер и эксперт водных программ бренда фитнес-клубов XFIT Оксана Постнова рассказала россиянам о пользе для похудения тренировок в бассейне. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 25 августа.

Плавание отлично подойдет людям, у которых есть заболевания опорно-двигательного аппарата и лишний вес. По словам тренера, во время занятий суставы и позвоночник не подвергаются сильным нагрузкам.

При этом Постнова отметила, что с помощью данного спорта можно проработать все группы мышц одновременно. «Во время работы в тренажерном зале, акцент обычно делается на конкретные мышцы или их группы. Плавание позволяет проработать все тело, делая фигуру более пропорциональной», — объяснила специалистка.

Кроме того, занятия в бассейне развивают выносливость и способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы. «Вода оказывает массажный эффект на тело, ускоряя обмен веществ и, как следствие, процесс сжигания жира», — заключила эксперт.

Ранее фитнес-тренер Юлия Гуляева опровергла миф о пользе бега для похудения. Специалистка рассказала, что для поддержания физической формы необходимо соблюдать правильное питание и режим тренировок. При этом она отметила, что бег не способствуют формированию мышечной массы.

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    Мария Винар
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