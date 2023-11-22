Россияне начали массово скупать жилье на популярном зарубежном курорте

Alex Villas Agency: число российских сделок с жильем на Бали выросло на 64 %

С января по октябрь 2023 года россияне начали массово скупать жилье на индонезийском острове Бали — за десять месяцев число сделок с недвижимостью на популярном курорте выросло на 64 процента. Такие данные приводят аналитики Alex Villas Agency в своем исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Всего, по данным специалистов, россияне приобрели 500 объектов на острове. При этом структура спроса изменилась — если раньше граждане России преимущественно покупали виллы для сдачи в аренду, то сейчас стало много запросов на апартаменты, в том числе для личного проживания.

Популярность недвижимости на Бали аналитики объясняют смещением фокуса инвесторов со стран Евросоюза в сторону Ближнего Востока и Азии. «Первая волна вложений капиталов после февраля 2022 года пришлась на Турцию и ОАЭ. Но затем российские инвесторы, видимо, тщательнее проанализировали зарубежные рынки и обратили внимание на Бали. Здесь инвестиционное жилье действительно выигрывает у Турции, Таиланда и ОАЭ по доходности и срокам окупаемости. В результате спрос на индонезийскую недвижимость стал резко расти со второй половины 2022 года, и этот тренд продолжает усиливаться», — рассказал генеральный директор Alex Villas Agency Николай Нечунаев.

Сейчас на долю русскоговорящих инвесторов приходится около 20 процентов всех совершенных сделок по приобретению недвижимости на острове, уточнили в Alex Villas Agency.

Ранее сообщалось, что россияне бросились скупать жилья в Венгрии и на Кипре — эти государства стали самыми популярными для вложений в иностранную недвижимость.