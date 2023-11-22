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15:04, 22 ноября 2023Моя страна

Удмуртский зоопарк показал купание белой медведицы в снегу

Удмуртский зоопарк показал купание белой медведицы Думки в снегу

Удмуртский зоопарк показал видео с белой медведицей Думкой, которая купается в снегу. Ролик опубликован на странице учреждения во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что медведица сидит и катается в снегу, а также играет и залезает на выступы.

«Не только люди, но и животные могут радоваться снегу. Очаровательная Думка с восторгом купается в белоснежном "покрывале" и играет с новым мячиком», — говорится в публикации.

Ранее Казанский зоопарк показал первую реакцию слона Филимона на снег. На кадрах видно, как животное ходит по вольеру и иногда пробует снег, поднося его хоботом ко рту. Слон переехал из Московского зоопарка в начале сентября 2023 года.

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      Сергей Истомин
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