Казанский зоопарк показал первую реакцию слона на снег

Зоопарк в Казани показал реакцию слона Филимона на снег

Казанский зоопарк показал первую реакцию слона Филимона на снег. Видеозапись опубликована в Telegram-канале учреждения.

На кадрах видно, что слон ходит по вольеру и иногда пробует снег, поднося его хоботом ко рту.

«С удивлением Филимон обнаружил, как за ночь преобразился интерьер уличного вольера. Снежное одеяло укутало растения, деревья и землю», — говорится в публикации.

Филимон переехал из Московского зоопарка в казанский зооботсад «Река Замбези» в начале сентября 2023 года. Вес шестилетнего слона составляет 2,5 тонны, а рост — 2,25 метра.

Ранее сообщалось, что в Ростовском зоопарке для белых медведей установили ледогенератор, который будет создавать снег даже в жару. На стенах новой прогулочной зоны появилось панно, которое напоминает дикую природу заполярья. Перед вольерами идет замена старого покрытия площадки на новое.