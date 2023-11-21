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13:19, 21 ноября 2023Моя страна

Ростовских белых медведей обеспечат снегом круглогодично

Ростовский зоопарк установил ледогенератор для белых медведей

Кадр: Ростовский зоопарк

Ростовский зоопарк ведет строительство прогулочного вольера для белых медведей. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

«Для арктических мишек на новой площадке уже установили ледогенератор, который будет создавать снег даже в самую жаркую погоду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на стенах новой прогулочной зоны появилось панно, которое напоминает дикую природу заполярья. Перед вольерами идет замена старого покрытия площадки на новое. В зоопарка рассказали, что белые медведи будут осваивать новую благоустроенную территорию совсем скоро.

Ранее сообщалось, что на курильском острове Кунашир заметили двухцветного медведя. На фотографиях видно, что хищник наполовину бурый, наполовину — белый. Группа туристов встретила медведя по дороге из Головнино. Почему у него такой окрас — неизвестно.

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      Варвара Кошечкина
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