США поставили крупную партию установок HIMARS и танков Abrams

Глава Минобороны Польши Блащак: США поставили Польше рекордную партию оружия

США поставили Польше рекордную партию оружия, включая ракетные установки HIMARS и танки Abrams. Об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Крупная поставка военной техники США для Войска польского! В настоящее время в Свиноуйсьце продолжается его разгрузка — сначала 11 пусковых установок HIMARS. В очереди на разгрузку ожидают еще пусковые установки и танки M1A1 Abrams с машинами технического обеспечения M88A2 Hercules», — заявил Блащак.

Ранее Блащак говорил, что на востоке Польши формируется новый танковый батальон, чтобы противостоять «угрозам», исходящим от России и Белоруссии. Министр уточнил, что раньше в восточных регионах ликвидировали воинские части, но теперь Варшава наращивает военный потенциал.