Польша заявила о формировании нового танкового батальона у белорусской границы

Минобороны Польши: у белорусской границы появится новый танковый батальон

На востоке Польши формируется новый танковый батальон, чтобы противостоять «угрозам», исходящим от России и Белоруссии, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. Его слова опубликованы на сайте правительства Польши.

Как уточнил глава военного ведомства, польская армия наращивает потенциал с 2015 года. «В Чартаеве (населенный пункт недалеко от границы около Бреста — прим. "Ленты.ру") появится новый танковый батальон, который войдет в состав 1-й пехотной дивизии», — подчеркнул он.

Министр уточнил, что раньше в восточных регионах ликвидировали воинские части, но теперь Варшава наращивает военный потенциал.

В сентябре Минобороны Польши обвинило Белоруссию в нападении на польскую границу. Государственный пограничный комитет Белоруссии опубликовал видео с польским военным вертолетом Ми-24, вторгшимся на территорию республики.