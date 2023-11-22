США призвали ХАМАС освободить минимум трех пленных американцев

США ждут, что ХАМАС на первом этапе освободит как минимум трех американцев

Вашингтон рассчитывает, что палестинское движение ХАМАС освободит как минимум трех взятых в заложники американцев на первом этапе сделки с Израилем. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, передает ТАСС.

Он отметил, что, согласно заключенному соглашению, будут освобождены 50 заложников, первыми отпустят женщин и детей. «Из пропавших без вести американцев трое входят в эту категорию», — указал сотрудник американской администрации, уточнив, что речь идет о трехлетней девочке и двух женщинах.

Ранее стало известно, что кабмин Израиля одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа. Палестинская сторона отпустит 50 заложников в обмен на временное прекращение огня и освобождение палестинских заключенных.