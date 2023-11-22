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05:37, 22 ноября 2023Мир

США призвали ХАМАС освободить минимум трех пленных американцев

США ждут, что ХАМАС на первом этапе освободит как минимум трех американцев
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Вашингтон рассчитывает, что палестинское движение ХАМАС освободит как минимум трех взятых в заложники американцев на первом этапе сделки с Израилем. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, передает ТАСС.

Он отметил, что, согласно заключенному соглашению, будут освобождены 50 заложников, первыми отпустят женщин и детей. «Из пропавших без вести американцев трое входят в эту категорию», — указал сотрудник американской администрации, уточнив, что речь идет о трехлетней девочке и двух женщинах.

Ранее стало известно, что кабмин Израиля одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа. Палестинская сторона отпустит 50 заложников в обмен на временное прекращение огня и освобождение палестинских заключенных.

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      Марина Совина
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