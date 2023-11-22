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15:42, 22 ноября 2023Ценности

Толпа в очереди за футболками с цитатами Путина попала на видео

Люди выстроились в очередь за футболками с цитатами Путина на форуме в Москве

Толпа в очереди за футболками с цитатами президента России Владимира Путина попала на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Mash.

Известно, что на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ в Москве стали продавать лимитированный мерч с цитатами главы государства. При этом на размещенных кадрах видно, что покупатели выстроились в двустороннюю очередь.

Так, по информации издания, самыми желаемыми и раскупаемыми вещами стали футболки с надписями «Одесса — это, конечно, русский город» и «Крым, который решили присоединить люди».

Ранее стало известно, что стратегию развития российских брендов представят Путину. Генеральный директор агентства Светлана Чупшева поделилась итогами первого конкурса российских производителей.

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      Карина Черных
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