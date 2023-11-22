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23:49, 22 ноября 2023Мир

Трюдо прокомментировал взрыв на границе Канады и США

Трюдо: Канада находится на связи с США после взрыва на мосту
СюжетВзрывы в США:
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Adrian Wyld / Keystone Press Agency / Global Look Press

Канадские власти собирают данные о взрыве на границе с Соединенными Штатами и находятся на связи с американскими коллегами. С таким заявлением выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет РИА Новости.

«Мы пытаемся собрать информацию и разговариваем с США», — отметил политик.

По словам Трюдо, на данный момент канадские власти рассматривают вопрос «о введении дополнительных мер безопасности на всех пограничных пунктах после случившегося».

Ранее телеканал Fox News сообщил, что на мосту через Ниагарский водопад между США и Канадой взорвался автомобиль. Мост через Ниагарский водопад после инцидента закрыли. Расследование координирует ФБР вместе с местными и федеральными правоохранительными органами.

Канадские власти называют данную ситуацию «очень серьезной», но призывают не спешить с версиями о причинах инцидента.

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      Марина Совина
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