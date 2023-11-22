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17:13, 22 ноября 2023Экономика

Китайские автомобили в России подешевели

Автоэксперт Попов объяснил снижение цен на китайские авто перенасыщением рынка

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В России снизились цены на китайские автомобили, сообщил в беседе с телеканалом «360» независимый автоэксперт Дмитрий Попов. Он отметил, что это связано с перенасыщением рынка.

«Просто их количество неуклонно растет, приезжают новые марки. В нынешних условиях даже статичное положение цены следует рассматривать как удешевление», — объяснил он.

По словам Попова, сейчас россияне часто жалуются на недостаточный комфорт в китайских машинах. При этом специалист считает, что для составления полной картины о китайском автопроме следует подождать еще несколько лет.

Помимо этого, автоэксперт посоветовал не ждать большего снижения цен. По его мнению, они будут стоять на месте.

Ранее сообщалось, что по итогам первых трех кварталов 2023 года россияне потратили на китайские автомобили 1,02 триллиона рублей. В общем на машины за это время было потрачено 1,88 триллиона рублей.

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      Анастасия Алимпиева
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