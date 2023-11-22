В Киевской области сообщили о работе системы ПВО

В Киевской области зафиксирована работа систем ПВО

В Киевской области Украины работает система противовоздушной обороны (ПВО), сообщается в Telegram-канале областной военной администрации.

Ведомство призвало жителей соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, сигналы воздушной тревоги звучат в Киевской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях. Кроме того, воздушная тревога также объявлена в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

19 ноября в Киевской области в результате взрывов был поврежден объект инфраструктуры. О жертвах и пострадавших не сообщалось.