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00:47, 22 ноября 2023Бывший СССР

В Киевской области сообщили о работе системы ПВО

В Киевской области зафиксирована работа систем ПВО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киевской области Украины работает система противовоздушной обороны (ПВО), сообщается в Telegram-канале областной военной администрации.

Ведомство призвало жителей соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, сигналы воздушной тревоги звучат в Киевской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях. Кроме того, воздушная тревога также объявлена в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

19 ноября в Киевской области в результате взрывов был поврежден объект инфраструктуры. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

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      Марина Совина
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