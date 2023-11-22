В Кремле отреагировали на приглашение Путина в Чечню

Песков о приглашении Кадыровым Путина в Чечню: это произойдет в подходящее время

Президент России Владимир Путин в какой-либо перспективе рано или поздно посетит Чечню. Об этом, реагируя на предложение главы региона Рамзана Кадырова посетить республику, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Кадыров позвал главу государства в Чечню 20 ноября. По его словам, на приглашении президента настояли старейшины. «Вся республика восстановлена, но вы давно не были у нас. Поэтому они [старейшины] меня ругают и просили передать, чтобы вы приехали к нам», — обратился глава Чечни к Путину.

«[Кадыров] его пригласил. И со временем когда-то, конечно, [Путин] приедет. Он же ездит в регионы», — сказал Песков, добавив, что сейчас складывается очень напряженная обстановка.

Последний раз Путин приезжал в Чечню в 2011 году. Тогда он занимал кресло премьер-министра.