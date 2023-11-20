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19:39, 20 ноября 2023Россия

Кадыров позвал Путина в Чечню

Кадыров пригласил Путина посетить Чечню
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров позвал президента России Владимира Путина посетить республику. Свое приглашение чеченский лидер озвучил на совещании по обновлению парка общественного транспорта в регионах, трансляцию которого вел Telegram-канал Кремля.

В рамках встречи Кадыров напомнил о готовности выполнить любой приказ Путина, а также поблагодарил президента за уделяемое республике внимание. По его словам, на приглашении президента настояли старейшины. «Вся республика восстановлена, но вы давно не были у нас. Поэтому они [старейшины] меня ругают и просили передать, чтобы вы приехали к нам», — сказал глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил, что Путину была вручена высшая награда Чеченской Республики — орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова. По словам главы Чечни, указ о присвоении президенту ордена был подписан еще в 2007 году. Он объяснил, что после этого не было подходящего случая или повода, чтобы передать награду главе государства.

7 октября во время флешмоба, приуроченного к дню рождения Путина, Кадыров предложил ограничиться на выборах президента выдвижением единственного кандидата, которым, по мнению главы Чечни, должен стать действующий глава государства.

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      Константин Лысяков
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