В отношении пытавшего женщину российского полицейского начали проверку

МВД: в Коми подозреваемого в истязании женщины полицейского отстранили от службы

Российский полицейский пытал женщину и требовал от нее признаться в преступлении

Начало событий в новости Российский полицейский пытал женщину и требовал от нее признаться в преступлении

В Ухте подозреваемого в превышении полномочий сотрудника полиции отстранили от службы. В отношении него проводится служебная проверка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Республике Коми.

По информации издания, сотрудники собственной безопасности ведомства уже обнаружили противоправные действия полицейского, которые он применил в отношении женщины, по его мнению, причастной к совершению преступления. Если вина сотрудника будет доказана, его намерены уволить из органов с назначением положенного законом наказания.

По данным Baza, речь идет о подполковнике полиции, который 24 июня прибыл на место расправы в нетрезвом состоянии и пытал 50-летнюю сожительницу потерпевшего, требуя признаться в преступлении.