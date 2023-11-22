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12:37, 22 ноября 2023Силовые структуры

В отношении пытавшего женщину российского полицейского начали проверку

МВД: в Коми подозреваемого в истязании женщины полицейского отстранили от службы
Начало событий в новости Российский полицейский пытал женщину и требовал от нее признаться в преступлении

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ухте подозреваемого в превышении полномочий сотрудника полиции отстранили от службы. В отношении него проводится служебная проверка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Республике Коми.

По информации издания, сотрудники собственной безопасности ведомства уже обнаружили противоправные действия полицейского, которые он применил в отношении женщины, по его мнению, причастной к совершению преступления. Если вина сотрудника будет доказана, его намерены уволить из органов с назначением положенного законом наказания.

По данным Baza, речь идет о подполковнике полиции, который 24 июня прибыл на место расправы в нетрезвом состоянии и пытал 50-летнюю сожительницу потерпевшего, требуя признаться в преступлении.

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