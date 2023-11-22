В Подмосковье закрасили «Родину-мать»

В Видном на доме нарисовали «Родину-мать» с лицом чиновницы и закрасили ее

В подмосковном Видном закрасили мурал в виде советского плаката «Родина-мать зовет!» с лицом местной чиновницы Людмилы Лернер. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На появившееся на стене 12-этажного дома изображение с руководителем отделения Ленинского городского округа Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области обратили внимание 20 ноября. Изображенная на фасаде дома женщина призывала жителей проверить газовую плиту, а в случае подозрительных запахов звонить в службу 112.

Местные жители возмутились происходящим, обвинив чиновницу в раздутом эго, а авторов изображения — в неуважении к истории. Горожане стали писать жалобы в местную администрацию. Сначала там отвечали, что плакат разместили «в целях дополнительного информирования жителей о необходимости быть внимательнее и осторожнее при обращении с бытовым газом».

Затем глава Ленинского городского округа Алексей Спасский согласился, что мурал вызвал у местных жителей справедливое негодование «из-за ассоциации со знаменитым плакатом времен Великой Отечественной войны». Вскоре висевший на фасаде плакат закрасили белой краской, при этом снимать его не стали.

Ранее в Пензе местные жители оказались недовольны уборкой снега, из-за чего расписали его словами «ад», «Позор ЖКУ», а также требованиями отставки мера. Разрисованный снег быстро убрали. В мэрии при этом заявили, что таким образом жители Пензы «развлекаются» каждый год.