Жители российского города расписали снег словом «ад» из-за плохой уборки

Жители Пензы пожаловались на уборку города через послания на снегу

Жители Пензы оказались недовольны уборкой снега, поэтому расписали его словом «ад» и фразой «Позор ЖКУ». Об этом сообщает «Подъем».

Сильный снегопад накрыл город 20 ноября, из-за чего на улицах образовались пробки. Власти города заявили, что во время снегопада первую очередь убирают снег с дорог, мостов, путепроводов и участков, где организовано регулярное движение общественного транспорта. Днем же снег убирают на пешеходных дорожках и переходах, остановках, тротуарах и лестницах. В мэрии добавили, что одномоментно устранить последствия обильного и продолжительного снегопада невозможно.

При этом коммунальные службы оперативно убрали сугробы, расписанные местными жителями. В посланиях жители Пензы также потребовали отставки главы города Александра Басенко. В мэрии не увидели в сообщениях на снегу ничего нового и заявили, что люди «развлекаются» так каждый год.

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