В сети высмеяли кожаный наряд Тимоти Шаламе со словами «превратился в Кардашьян»

Фанаты высмеяли в сети наряд американского актера Тимоти Шаламе на премьере фильма «Вонка» со словами «превратился в Кардашьян». Соответствующие снимки и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

27-летняя знаменитость вышла в свет в кожаном комбинезоне лавандового цвета люксового бренда Prada и массивных белых ботинках. Шаламе добавил к своему образу сияющее колье.

Однако поклонники не оценили внешний вид кумира, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более одного миллиона лайков. «Почему ты похож на презерватив?», «Открой нам секрет, эти штаны чесались?», «Этот наряд, наверное, стоит дороже, чем весь мой дом», «Бюджетная версия Локи», «Что с тобой сделала Кайли», — возмущались они.

В октябре Тимоти Шаламе появился на публике в необычном наряде и подвергся критике в сети. Тогда звезда «Дюны» вышел на прогулку по Нью-Йорку в приталенном кожаном пиджаке и узких штанах коричневого цвета. На нем были также надеты шелковая рубашка в тон и темно-бордовые ботинки.

