В США допустили новый уровень вмешательства НАТО в конфликт на Украине

NI: Украине может потребоваться помощь НАТО на новом уровне вмешательства

Украине из-за серьезных проблем фронте может потребоваться помощь НАТО. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн в статье для американского журнала The National Interest (NI).

Он признал, что в настоящий момент ситуация на фронте далека от патовой. Однако допустил, что «вскоре может потребоваться новый уровень вмешательства» Североатлантического альянса, чтобы предотвратить поражение Украины. При этом Блэкберн отметил, что «остается только гадать, какие действия НАТО могло бы предпринять, чтобы помочь» Киеву.

Ранее бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо допустил, что западные страны могут пойти на серьезную эскалацию конфликта в случае провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).