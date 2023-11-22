В США призвали Зеленского перестать жаловаться

Журналист Гарднер призвал Зеленского перестать жаловаться на сокращение помощи

Американский журналист Стивен Гарднер в эфире своего Youtube-канала раскритиковал поведение главы Украины Владимира Зеленского.

Он призвал президента перестать жаловаться на ослабление поддержки со стороны Вашингтона. Гарднер отметил, что из-за поставок оружия украинской армии США сами оказались в ужасном положении. «Снарядов может не хватить, так что Зеленскому стоит перестать жаловаться», — заявил журналист.

Он также напомнил, что американский лидер Джо Байден выражал уверенность в способности Вашингтона одновременно оказывать военную помощь и Израилю, и Украине. При этом, добавил Гарднер, Зеленский не был согласен с таким утверждением.

Ранее корреспондент Fox News Бенджамин Холл рассказал о жалобах украинского президента на недостаточную помощь Киеву со стороны США. По его словам, во время беседы политик также назвал критическим моментом тот факт, что конфликт Израиля и Палестины отвел внимание мировой общественности от Украины.