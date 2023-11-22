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09:29, 22 ноября 2023Мир

В США выразили обеспокоенность возможными поставками Ираном ракет России

Кирби: США обеспокоены, что Иран рассматривает поставку РФ баллистических ракет

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Иран рассматривает возможность поставок России баллистических ракет. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, сообщает The Associated Press (AP).

«Мы обеспокоены тем, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования на Украине. В обмен на эту поддержку Россия предлагает Тегерану беспрецедентное оборонное сотрудничество, в том числе в области ракет, электроники и противовоздушной обороны», — сказал он.

Кирби также вспомнил о визите министра обороны России Сергея Шойгу в Иран в сентябре, где ему продемонстрировали ряд систем баллистических ракет.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на иранского высокопоставленного чиновника сообщила, что США в ходе двусторонних переговоров в Катаре и Омане попросили Иран прекратить поставки боевых дронов в Россию.

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      Семен Александров
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