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12:27, 22 ноября 2023Мир

В США заявили о конце мировой гегемонии Вашингтона

Американский экономист Джеффри Сакс заявил о конце гегемонии США в мире

Фото: Michael Campanella / Getty Images

Мировой гегемонии США пришел конец, политическое и экономическое влияние Вашингтона подорвано. С таким заявлением выступил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, его цитирует РИА Новости.

«Гегемония США в широком политическом или экономическом смысле уже закончилась. США не являются гегемонистской державой, кроме как в воображении американского политического класса», — сказал эксперт.

По словам Сакса, несмотря на эти тенденции, доллар по-прежнему остается основой мировой финансовой системы. «Если вы участвуете в международной торговле между двумя странами за пределами США, то они в основном используют доллары», — отметил он, добавив, что ожидает снижения роли доллара в обозримом будущем.

Ранее обозреватель Bloomberg Хал Брэндс связал атаку ХАМАС на Израиль с окончанием гегемонии США и их союзников, так называемым Pax Americana.

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      Виктория Кондратьева
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