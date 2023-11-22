В США заявили о конце мировой гегемонии Вашингтона

Американский экономист Джеффри Сакс заявил о конце гегемонии США в мире

Мировой гегемонии США пришел конец, политическое и экономическое влияние Вашингтона подорвано. С таким заявлением выступил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, его цитирует РИА Новости.

«Гегемония США в широком политическом или экономическом смысле уже закончилась. США не являются гегемонистской державой, кроме как в воображении американского политического класса», — сказал эксперт.

По словам Сакса, несмотря на эти тенденции, доллар по-прежнему остается основой мировой финансовой системы. «Если вы участвуете в международной торговле между двумя странами за пределами США, то они в основном используют доллары», — отметил он, добавив, что ожидает снижения роли доллара в обозримом будущем.

Ранее обозреватель Bloomberg Хал Брэндс связал атаку ХАМАС на Израиль с окончанием гегемонии США и их союзников, так называемым Pax Americana.