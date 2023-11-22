Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:24, 22 ноября 2023Ценности

Виктория Бекхэм нашла способ заработать на своем обмане о простом происхождении

Фото: Jasen Vinlove / USA TODAY Sports / Reuters

Дизайнер и экс-участница Spice Girls Виктория Бекхэм нашла способ заработать на своем обмане о простом происхождении, в котором ее уличил супруг, бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает Page Six.

Знаменитость выпустила собственный мерч, а именно, белую футболку с надписью My dad had a Rolls-Royce («У моего отца был Rolls-Royce»). Стоимость вещи составляет 150 долларов (13 тысяч рублей). Известно, что данная фраза, которую предпринимательница произнесла на съемках документального фильма о ее муже, стала вирусной в соцсетях.

Материалы по теме:
Сексуальность вновь вернули в моду. Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
Сексуальность вновь вернули в моду.Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
14 декабря 2022
«Почему я не сделала этого раньше?» Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
«Почему я не сделала этого раньше?»Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
2 марта 2021

«Будь честной! На чем отец возил тебя в школу?» — говорил футболист в видео, глядя на супругу. «Ну, мой отец…» — смущенно ответила Бекхэм. «Нет, один ответ! Что за машина?» — настойчиво спрашивал ее муж. «В 80-е у моего отца был Rolls-Royce», — призналась она.

В августе Виктория Бекхэм попала в объектив папарацци во время отдыха на роскошной семейной яхте. Отмечалось, что стоимость 8-метровой яхты производства верфи Ferrari Group составляет 5 миллионов фунтов стерлингов.

Что думаешь? Оцени!
      Майя Пономаренко
      Обсудить
      Последние новости

      Скифское золото Крыма передадут Украине. Споры о его принадлежности не утихают несколько лет

      Москвичам пообещали снежную неделю

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      Жирков заявил о ненужных в Европе российских футболистах

      Захарова заявила о готовности МАГАТЭ сотрудничать с Россией по АЭС «Фукусима-1»

      Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

      Задержания украинских депутатов связали с попыткой надавить на парламент

      Европа начала испытания демонстратора многоразового космического корабля

      Побоявшийся лишиться жилья в России Анатолий Белый переписал квартиру на жену

      На Украине к 15 годам тюрьмы заочно приговорили более 50 депутатов Госдумы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости