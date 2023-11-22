Дизайнер и экс-участница Spice Girls Виктория Бекхэм нашла способ заработать на своем обмане о простом происхождении, в котором ее уличил супруг, бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает Page Six.

Знаменитость выпустила собственный мерч, а именно, белую футболку с надписью My dad had a Rolls-Royce («У моего отца был Rolls-Royce»). Стоимость вещи составляет 150 долларов (13 тысяч рублей). Известно, что данная фраза, которую предпринимательница произнесла на съемках документального фильма о ее муже, стала вирусной в соцсетях.

«Будь честной! На чем отец возил тебя в школу?» — говорил футболист в видео, глядя на супругу. «Ну, мой отец…» — смущенно ответила Бекхэм. «Нет, один ответ! Что за машина?» — настойчиво спрашивал ее муж. «В 80-е у моего отца был Rolls-Royce», — призналась она.

В августе Виктория Бекхэм попала в объектив папарацци во время отдыха на роскошной семейной яхте. Отмечалось, что стоимость 8-метровой яхты производства верфи Ferrari Group составляет 5 миллионов фунтов стерлингов.

