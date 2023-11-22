Власти Болгарии одобрили передачу бронетранспортеров Украине

Парламент Болгарии одобрил передачу бронетранспортеров ВСУ

Народное собрание Болгарии одобрило безвозмездную передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронетранспортеров. Трансляция пленарного заседания доступна на сайте болгарского парламента.

За поставку техники проголосовало 152 депутата, 52 парламентария выступили против.

Отмечается, что бронемашины будут предоставлены Киеву в рамках соглашения между Министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины. Согласно этой договоренности, украинская сторона получит приблизительно 100 находившихся на складах болгарского МВД бронетранспортеров с вооружениями и запчастями.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что бронетранспортеры БТР-60, которые Болгария решила передать ВСУ, отличаются очень слабым бронированием корпуса. Он отметил, что девятимиллиметровая броня этой техники не способна выдержать попадание даже из пулемета.