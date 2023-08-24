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03:09, 24 августа 2023Бывший СССР

Назван недостаток передаваемой ВСУ болгарской бронетехники

Forbes: болгарские БТР-60, передаваемые ВСУ, легко пробиваются даже из пулемета

Фото: Chor Sokunthea / Reuters

Бронетранспортеры БТР-60, которые Болгария решила передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), отличаются очень слабым бронированием корпуса. На это указал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Он отметил, что девятимиллиметровая броня этой техники не способна выдержать попадание даже из пулемета. «БТР-60 1960-х годов является бронетранспортером лишь номинально. Да, он транспортирует бойцов. Нет, он не бронирован».

Экс добавил, что готовность Киева принять старые бронемашины говорит лишь о ненасытности украинских властей.

21 июля парламент Болгарии одобрил передачу Украине 100 БТР полувековой давности вместе с вооружением и запчастями. Уточнялось, что речь идет о бронемашинах с баланса МВД страны. Согласно предоставленным в ходе слушаний данным, МВД и министерство обороны страны заявили о том, что эта техника Болгарии не нужна и неактуальна для ее вооруженных сил.

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    Марина Совина
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