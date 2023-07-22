Парламент Болгарии одобрил передачу Украине 100 старых бронетранспортеров

Парламент Болгарии 21 июля одобрил передачу Украине 100 старых бронетранспортеров (БТР) вместе с вооружением и запчастями. Как уточняет Sofia Globe, речь идет о БТР с баланса МВД страны полувековой давности: они были произведены в 1960-1970-х годах.

Решение было принято 148 голосами «за», против отправки техники высказались 52 парламентария, представляющие в том числе социалистическую партию страны и национал-консервативную партию «Возрождение», которая считается в стране пророссийской.

Согласно предоставленным в ходе слушаний данным, МВД и министерство обороны страны заявили о том, что эта техника Болгарии не нужна и неактуальна для ее вооруженных сил. Депутат от правящего блока Ивайло Мирчев констатировал, что на обороноспособности страны передача настолько старых БТР никак не скажется.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что Киев намерен развивать боевые действия, несмотря на последствия для других стран региона. По его мнению, Украина настаивает на продолжении военного конфликта, однако за это платит вся Европа.