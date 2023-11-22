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17:09, 22 ноября 2023Культура

Вышел трейлер драмы «Одна жизнь» с Энтони Хопкинсом

Вышел дублированный трейлер фильма «Одна жизнь» с актером Энтони Хопкинсом
СюжетМеждународный кинофестиваль в Торонто

Компания «Экспонента фильм» опубликовала первый трейлер фильма «Одна жизнь» с британским актером Энтони Хопкинсом в главной роли. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Драма, в которой также сыграли такие актеры, как Хелена Бонем Картер и Джонни Флинн, выйдет в российский прокат 11 апреля 2024 года. В основе фильма лежит реальная история банкира Николаса Уинтона, который организовал во время Второй мировой войны спасение более шестисот детей-беженцев от концлагерей.

Мировая премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Торонто и получила высокие оценки критиков.

Ранее 85-летний Энтони Хопкинс станцевал румбу на кухне и восхитил фанатов. На кадрах актер двигается из стороны в сторону, танцуя под песню Дина Мартина Mambo Italiano на большой кухне, заставленной продуктами и тарелками.

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      Варвара Кошечкина
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