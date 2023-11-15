85-летний Энтони Хопкинс станцевал на кухне и восхитил фанатов

85-летний актер Энтони Хопкинс станцевал румбу на кухне и восхитил фанатов

85-летний актер и режиссер Энтони Хопкинс станцевал румбу на кухне и восхитил фанатов. На публикацию обратило внимание издание People.

На кадрах Хопкинс двигается из стороны в сторону, танцуя под песню Дина Мартина Mambo Italiano на большой кухне, заставленной продуктами и тарелками. «Эй, приятель, тебе нравится, как я танцую румбу…? Воскресная атмосфера», — подписал видео обладатель «Оскара».

Поклонники были впечатлены танцем актера и поделились своими реакциями. «Совершенно потрясающее танцевальное представление!» — написал один из пользователей соцсети. «Сэр Энтони Хопкинс — национальное достояние!» — добавил второй. «Когда я вижу его, я не могу не видеть Ганнибала Лектора! Он так хорошо сыграл эту роль, что она осталась в моей памяти», — заключил третий.

Ранее сообщалось о выпуске тизер-трейлера фильма «По Фрейду», в котором роль Зигмунда Фрейда исполнил Энтони Хопкинс. Дочь основателя психоанализа Анну сыграла Лив Лиза Фрис, а писателя Клайва Стейплза Льюиса — Мэттью Гуд.