Заместителя главы УМВД российского региона нашли в поезде без признаков жизни

В поезде нашли мертвым замглавы уголовного розыска УМВД по Архангельской области

Заместителя главы уголовного розыска УМВД по Архангельской области полковника Константина Пантелеева обнаружили в купе поезда «Москва — Архангельск» без признаков жизни. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 44-летний мужчина возвращался из отпуска в Москве. У него не было финансовых проблем и конфликтов на работе. Полковника нашел проводник поезда в ночь на 21 ноября. Рядом с ним лежал перочинный ножик. Никаких записок Пантелеев не оставил. Сейчас в деле разбираются силовики.

Константин Пантелеев работал в МВД с 1996 года. В последнее время он руководил отделом по раскрытию преступлений против личности, в том числе прошлых лет.

Ранее в нижегородской колонии был обнаружен без признаков жизни бывший генерал-майор юстиции, руководивший управлением собственной безопасности Следственного комитета России, Михаил Максименко.