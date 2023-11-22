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09:42, 22 ноября 2023Силовые структуры

Заместителя главы УМВД российского региона нашли в поезде без признаков жизни

В поезде нашли мертвым замглавы уголовного розыска УМВД по Архангельской области

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Заместителя главы уголовного розыска УМВД по Архангельской области полковника Константина Пантелеева обнаружили в купе поезда «МоскваАрхангельск» без признаков жизни. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 44-летний мужчина возвращался из отпуска в Москве. У него не было финансовых проблем и конфликтов на работе. Полковника нашел проводник поезда в ночь на 21 ноября. Рядом с ним лежал перочинный ножик. Никаких записок Пантелеев не оставил. Сейчас в деле разбираются силовики.

Константин Пантелеев работал в МВД с 1996 года. В последнее время он руководил отделом по раскрытию преступлений против личности, в том числе прошлых лет.

Ранее в нижегородской колонии был обнаружен без признаков жизни бывший генерал-майор юстиции, руководивший управлением собственной безопасности Следственного комитета России, Михаил Максименко.

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      Варвара Митина
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