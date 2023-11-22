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10:16, 22 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский признал недостаточность результатов контрнаступления

Президент Зеленский заявил, что ВСУ трудно оставаться сильными на поле боя
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) демонстрируют недостаточные результаты в контрнаступлении. Об этом президент республики Владимир Зеленский сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News.

В ответ на вопрос журналиста о том, является ли отсутствие продвижения ВСУ плохим сигналом, глава государства признал, что украинской армии нужно демонстрировать больше достижений в бою. «Это нехороший сигнал. Это правда. Но оставаться сильными трудно для нас. Да, нам нужно больше успешных результатов на поле боя», — сказал он.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщал, что с начала палестино-израильской эскалации поставки США 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на Украину серьезно уменьшились. По его словам, с 7 октября они сократились «более чем на 30 процентов».

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      Алевтина Запольская
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