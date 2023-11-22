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18:19, 22 ноября 2023Забота о себе

Женщинам назвали неочевидные побочные эффекты обильных менструаций

Фото: semen zhuravlev / Unsplash

Сильная кровопотеря во время менструации опасна тем, что может спровоцировать развитие анемии, заявил акушер-гинеколог, заведующий отделением хирургии Поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Часовой улице Алексей Черников. Этот и другие побочные эффекты обильных менструаций он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Врач объяснил: заподозрить обильную менструацию можно, если женщина вынуждена менять средства гигиены из-за их переполнения каждые два часа, в том числе ночью, вследствие чего ей приходится корректировать свою деятельность. Также в этот период могут возникнуть повышенная усталость, слабость, бледность кожных покровов и слизистых, ломкость волос и ногтей. Все эти симптомы, по словам Черникова, свидетельствуют о недостатке железа или низком гемоглобине, которые спровоцированы чрезмерной потерей крови.

Обильные менструации могут встречаться при полипах, эндометриозе матки, миоме матки, утолщении слизистой в полости матки, онкологических заболеваниях женской репродуктивной системы, нарушениях свертываемости крови, гормональном дисбалансе, приеме некоторых препаратов, медицинских вмешательствах

Алексей Черниковакушер-гинеколог
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В качестве еще одного побочного эффекта обильных менструаций гинеколог выделил существенное ухудшение качества жизни. Он отметил, что многие пациентки с этой патологией в этот период не могут выйти из дома, отказываются от занятий спортом, походов на мероприятия или вообще выхода на работу.

Современный тренд: чем меньше потеря крови — тем здоровее организм, а значит, пациент активнее. У него есть силы заниматься привычными делами, вести полноценный образ жизни, уйти от страха «протечь»

Алексей Черниковакушер-гинеколог

Врач подчеркнул, что нормальным считается цикл, при котором менструация длится не дольше восьми дней и бывает в период не менее 24 и не более 38 дней. При этом объем выделений должен быть умеренным.

Ранее акушер-гинеколог Ольга Каплина подсказала необычный способ получить жизненно важные клетки для лечения лейкемии. Она посоветовала хранить пуповинную кровь детей, чтобы при необходимости получить стволовые клетки.

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      Наталья Обрядина
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