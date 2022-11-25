Назван необычный способ получить стволовые клетки для лечения лейкемии

Гинеколог Каплина посоветовала хранить пуповинную кровь для получения стволовых клеток

Людям, которые хотят подстраховаться на случай болезней, стоит хранить пуповинную кровь своих детей для получения стволовых клеток, посоветовала акушер-гинеколог Ольга Каплина. В своем Telegram-канале врач назвала необычный способ получить жизненно важные клетки для лечения лейкемии.

Каплина рассказала, что стволовые клетки — это форма еще незрелых клеток, которые используют в борьбе со многими аутоиммунными болезнями и разными видами рака: лейкемией, лимфомой, болезнью Краббе, талассемией и некоторыми другими заболеваниями.

Хранение пуповинной крови — это сбор жизненно важных стволовых клеток из пуповины и их хранение для будущего использования

Ольга Каплина акушер-гинеколог

Если родители желают сохранить пуповинную кровь ребенка, об этом стоит сообщить медперсоналу заблаговременно. Процедуру нужно успеть произвести в короткие сроки, не нарушив технологию, иначе она теряет смысл. При сохранении крови после родов пуповину пережимают в двух местах, пояснила акушер-гинеколог. Затем забирают не менее 40 миллилитров материала, который отправляют в банк пуповинной крови. Там образец исследуют и хранят.

в 10 раз больше концентрация стволовых клеток в пуповиной крови, чем в костном мозге

Но Каплина предупредила, что человеку с серьезными заболеваниями нельзя использовать для лечения стволовые клетки из собственной пуповинной крови, так как она также будет содержать генетические отклонения. Чаще всего пуповинная кровь предназначается для братьев и сестер донора.

Можно отдать пуповинную кровь в государственный банк — и она будет доступна нуждающимся. А можно сохранить для своей семьи в частном банке, где за это придется платить

Ольга Каплина акушер-гинеколог

Акушер-гинеколог признала, что процедура сохранения пуповинной крови непопулярна из-за ограничений ее применения и редкого возникновения болезней, при которых она может пригодиться. Но пуповинную кровь из банка хранения могут использовать все пациенты, которым она подойдет.

Ранее Ольга Каплина назвала странным и опасным популярный у некоторых женщин ритуал — употребление в пищу коктейлей из плаценты после родов.