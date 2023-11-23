Настоятель храма сбежал с пожертвованиями на 11 миллионов рублей

В Таиланде настоятель храма забрал 11 миллионов рублей прихожан и сбежал

В Таиланде настоятель крупного храма присвоил пожертвования прихожан на 4,7 миллиона батов (около 11 миллионов рублей) и сбежал. Об этом сообщает The Thaiger.

20 ноября в полицию одного из поселков провинции Супханбури обратился бухгалтер местного храма по имени Чалонг Вонгчан. Он заявил, что за три дня до этого настоятель уехал с пожертвованиями и пропал. Высокопоставленный священнослужитель заявил, что собирается положить средства на счет храма. Однако деньги в банк так и не поступили, а сам священник не вернулся.

Вонгчан начал проверку и выяснил, что настоятель не только забрал более 700 тысяч батов пожертвований, но также снял со счетов храма последние 300 тысяч. Кроме того, перед побегом он занял у 40 местных жителей крупные суммы. Всего он забрал с собой почти пять миллионов батов.

Бухгалтер заявил, что такого поступка от настоятеля никто не ожидал, так как он много делал для общины и считался отличным руководителем. Помимо прочего священник построил при храме публичную библиотеку, чем завоевал особую любовь прихожан.

Местные жители также выразили недоумение и разочарование поступком настоятеля, однако понадеялись, что он просто где-то задержался и скоро вернется. Впрочем, некоторые верующие рассказали, что в последнее время священник проявлял нервозность. Община обратилась к полицейским с просьбой разыскать настоятеля и выяснить, действительно ли он вор или попал в некую безвыходную ситуацию.

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