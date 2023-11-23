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16:14, 23 ноября 2023Среда обитания

Американцы испугались разлива опасного вещества и эвакуировались

В Кентукки объявили режим ЧС из-за разлива расплавленной серы

Фото: Sam Carter / Unsplash

В штате Кентукки США объявили режим ЧС и призвали местных жителей эвакуироваться после аварии с поездом, из-за которого расплавленная сера разлилась и загорелась. Об этом сообщает CNN.

Авария произошла в среду, 22 ноября, в округе Ливингстон. С рельсов сошли 16 вагонов поезда, в двух из которых находилась жидкая сера. Из-за разлива вещества произошел пожар. Также в результате аварии пострадали два человека, им была оказана помощь на месте происшествия. Местных жителей призвали эвакуироваться и не приближаться к месту происшествия.

При сгорании расплавленной серы выделяется диоксид серы — бесцветный газ с сильным запахом. Он может вызывать раздражение глаз, носа и горла, а в жидкой форме вызывать обморожение. В настоящее время в районе разлива проводится мониторинг качества воздуха. Местные чиновники пообещали задействовать все возможные ресурсы для обеспечения безопасности граждан.

Ранее стало известно, что в Москве на Алтуфьевском шоссе разлились шесть контейнеров с химикатами. Сообщалось, что концентрация сероводорода и хлористого водорода на месте инцидента значительно превышала норму.

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      Мария Черкасова
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