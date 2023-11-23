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21:40, 23 ноября 2023Мир

В США признали неготовность ВСУ защитить Киев

Полковник Макгрегор: ВСУ не защитят Киев в случае наступления ВС России на Киев

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) окажутся не готовы защитить Киев в случае наступления российской армии на столицу. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

«Они (российские военные — прим. «Ленты.ру») усиливают давление. Они могут пойти на Киев и перейти реку Днепр», — заявил он.

Макгрегор выразил надежду на то, что на Западе кто-то наконец осознает необходимость выступить с инициативой о начале мирных переговоров, подчеркнув, что в настоящее время не видит у США заинтересованности в прекращении военных действий на территории Украины.

Эксперт добавил, что в том случае, если российские солдаты направятся в сторону Киева, у ВСУ не хватит ресурсов для того, чтобы их остановить. При этом он отметил, что пока Россия не ставит перед собой такую цель.

Ранее Макгрегор предупредил, что Украина находится на грани катастрофы из-за массового дезертирства в рядах ВСУ. По его словам, украинские военные покидают поле боя в большом количестве, есть много командиров, которые сдают в плен небольшие подразделения, поскольку не могут эвакуировать раненых.

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      Марина Совина
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