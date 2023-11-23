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21:17, 23 ноября 2023Мир

В США предупредили о катастрофе для Украины из-за массового дезертирства в ВСУ

Полковник Макгрегор: ВСУ находятся на грани катастрофы из-за дезертирства

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Украина находится на грани катастрофы из-за массового дезертирства в рядах ее вооруженных сил (ВСУ), предупредил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

По его словам, украинские военные покидают поле боя в большом количестве, есть много командиров, которые сдают в плен небольшие подразделения, поскольку не могут эвакуировать раненых.

Макгрегор добавил, что конфликт для Киева уже проигран, а у президента Владимира Зеленского есть несколько маршрутов для побега.

«Зеленский разозлил миллионы украинцев, он повел их по пути к настоящей катастрофе. Обычно это плохо заканчивается для лидера», — заключил полковник.

Ранее Макгрегор заявил, что западные политики намекают Зеленскому, что ему стоит уступить место тому, кто сможет заключить мир с Россией. По мнению военного, политик окажет украинцам услугу, уйдя в отставку и приблизив соглашение с Москвой.

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      Марина Совина
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