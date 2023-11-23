На Курилах стало больше краснокнижных птиц

В заповеднике Курильский стало больше краснокнижных японских журавлей

На острове Кунашир (Южные Курилы) стало больше краснокнижных птиц — японских журавлей, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника «Курильский».

По данным учреждения, в 2023 году рождаемость и выживаемость птенцов увеличилась в разы — было обнаружено семь птенцов, это самый высокий показатель за время регулярных наблюдений. Как минимум шестеро юных птиц готовы к зимовке, это высокий показатель успешности гнездования для Кунашира.

У сотрудников заповедника есть сведения о 12 гнездовых участках японского журавля на южных Курильских островах, семь из них на Кунашире, еще пять — на островах Малой Курильской гряды.

Заселение японским журавлем Южных Курил — новое явление, впервые их отметили здесь в 1968 году, рассказывает орнитолог Сергей Стефанов. Возможно, одна из главных причин постепенного увеличения их численности — соблюдение с 2016 года «режима тишины» в период высиживания яиц и защиты птенцов. Его соблюдают организации, которые работают на южном участке охранной зоны заповедника.

Ранее гид Оксана Ризнич рассказала, по каким признакам можно отличить цаплю от журавля. По ее словам, ключевое отличие между данными видами — в кривой шее. Ризнич объяснила, что цапля не вытягивает шею даже в полете.